Chicago boucle son effectif avec Alize Johnson

Coupé par les Nets pour faire de la place à LaMarcus Aldridge et les deux Pistons, Sekou Doumbouya et Jahlil Okafor, Alize Johnson ne sera pas resté longtemps sans club. Les Bulls se sont empressés de le signer, lui proposant un contrat de 3.6 millions de dollars sur deux ans.

Drafté au second tour par les Pacers en 2018, Alize Johnson aura attendu d’arriver aux Nets pour véritablement lancer sa carrière, signant notamment un énorme double « double-double » fin avril face aux… Pacers.

Très apprécié de Kevin Durant, c’est un ailier-fort classique, et c’est exactement ce qu’il manquait aux Bulls comme rotation sous les panneaux.

Après la signature de Stanley Johnson quelques heures auparavant, Chicago tient donc là son 15e et dernier contrat garanti. On a également appris dans la nuit l’arrivée de Matt Thomas, ancien shooteur du Jazz et des Raptors, mais ce sera sans doute pour le deuxième « two-way contract » de l’équipe.

INTERSAISON DES CHICAGO BULLS

Arrivées : Lonzo Ball (Pelicans), Alex Caruso (Lakers), DeMar DeRozan (Spurs), Tony Bradley (Thunder), Derrick Jones Jr. (Blazers), Stanley Johnson (Raptors), Alize Johnson (Nets)

Départs : Tomas Satoransky et Garrett Temple (Pelicans), Daniel Theis (Rockets), Thaddeus Young et Al-Farouq Aminu (Spurs)