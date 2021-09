Du changement dans la continuité, la force des Mavs ?

La stabilité constituera-t-elle une force pour Dallas sur cette saison 2021/22 ? C’est en tout cas ce que pense Tim Hardaway Jr, récent signataire d’une prolongation à 75 millions de dollars quatre ans et qui va donc continuer à incarner l’une des principales menaces offensives de l’équipe, au côtés du tandem Doncic-Porzingis.

Certes, le « front office » et le coach ont changé, mais avec les retours d’éléments comme Dirk Nowitzki dans les bureaux ou Jason Kidd sur le banc, grands artisans du titre de 2011, il y a quelques certitudes.

« Jusqu’à présent, le sentiment est assez similaire à ce qui se faisait auparavant », a déclaré Tim Hardaway Jr. « Nous avons toujours notre noyau dur. Je pense que la seule différence est le « front office » et le fait d’avoir ajouté quelques nouveaux visages. Ce sont eux (Jason Kidd et Dirk Nowitzki) qui ont apporté un titre à cette ville. Et c’est très important. Ce sera un facteur clé pour l’avenir. Ils savent ce qu’il faut faire. »

L’année de la maturité ?

Arrivé dans les valises de Kristaps Porzingis en provenance de New York en janvier 2019, Tim Hardaway Jr. a réussi à se faire une belle place dans l’effectif des Mavs et sentait qu’il était là où il devait être dans le Texas.

« Jouer aux côtés de KP (Kristaps Porzingis) depuis ces quatre ou cinq dernières années maintenant et jouer aux côtés de Luka ensuite, j’ai vraiment eu l’impression, depuis l’épisode de la « bulle », que c’était un endroit où je pouvais vraiment m’épanouir. Après ça, j’ai senti que je faisais partie de quelque chose de spécial. J’ai l’impression d’être chez moi, et que c’est ici que je dois être ».

Avec un joueur comme Luka Doncic, déjà dans la course pour le titre de MVP alors qu’il rentre dans sa quatrième saison en NBA, un Kristaps Porzingis qui doit rebondir après sa dernière campagne décevante, et un Tim Hardaway Jr. qui sort de l’une de ses meilleures saisons en carrière, Dallas dispose d’un socle intéressant.

Derrière ce trio, Jason Kidd pourra également compter sur Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber ou Dwight Powell, au sein d’un noyau dur élargi auquel il devra intégrer ses trois recrues : Reggie Bullock, Sterling Brown et Moses Brown. Pour Tim Hardaway Jr, la mayonnaise peut prendre.

« Tout le monde a une année de plus à son actif. Il faudra juste jouer des deux côtés du parquet, s’assurer une place en playoffs, passer le premier et le deuxième tour et essayer d’aller chercher ce titre, ramener un nouveau trophée ici », a-t-il conclu. Le plan de route est prêt, il ne reste plus qu’à le mettre en place…