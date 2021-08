Jason Kidd : « Kristaps Porzingis se sent bien, physiquement et mentalement »

Récupéré par Dallas pour être le lieutenant de luxe de Luka Doncic, Kristaps Porzingis a déçu. Certes, il compilait toujours plus de 20 points par match cette saison mais son impact, notamment suite à divers pépins physiques, était beaucoup plus limité qu’attendu, Rick Carlisle lui demandant globalement d’écarter le jeu à 3-points.

L’une des principales missions de son successeur sur le banc texan, Jason Kidd, sera donc d’impliquer davantage le Letton, tout en conservant l’impact offensif du Slovène.

Alors, après le déplacement en grandes pompes de tout le staff de Dallas (Mark Cuban, Jason Kidd, Nico Harrison, Michael Finley et même Dirk Nowitzki) pour offrir sa prolongation de contrat à Luka Doncic, l’entraîneur et Casey Smith, en charge de la préparation physique des joueurs, se sont rendus à Riga, en Lettonie, pour quelques jours.

Beaucoup plus discret, ce détour balte devait permettre à Jason Kidd de se familiariser avec son joueur, et également de lui montrer qu’il compte sur lui, malgré les rumeurs de transfert lancinantes.

« KP a été un hôte incroyable », assure le champion 2011. « Nous avons dîné plusieurs fois ensemble. Nous l’avons vu travailler et nous avons beaucoup parlé. Il se sent bien, physiquement et mentalement, et je suis enthousiaste d’avoir l’opportunité de pouvoir l’entraîner. Je voulais voir où il vivait, son chez-lui. »

Dallas aura en effet besoin d’un Kristaps Porzingis à son tout meilleur niveau l’an prochain, afin de passer un cap, le club ayant connu beaucoup de changements dans les bureaux, mais très peu dans l’effectif.

« On parle toujours de famille », continue Jason Kidd. « Parfois, il faut montrer à quel point on s’intéresse aux autres. Je me soucie des autres. Je voulais lui montrer que je m’intéressais à lui. Je sais qu’il est en forme. Je sais qu’il est enthousiaste et je voulais juste lui parler de quelques trucs, tant sur le terrain qu’en dehors. On parle toujours de basket, mais je voulais aussi voir où il en était en dehors des parquets. Et tout va très bien. »

Un bon point alors que Mark Cuban a plusieurs fois dû monter au créneau pour expliquer que même si Luka Doncic et Kristaps Porzingis n’étaient pas amis, il n’y avait aucune tension entre les deux.