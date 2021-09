Mike Muscala, le sage du vestiaire au Thunder

Auteur de sa meilleure campagne en huit ans de carrière à un peu moins de 10 points de moyenne, plus 4 rebonds, Mike Muscala n’a finalement disputé que 35 rencontres la saison dernière. Pourquoi s’en priver s’il était si productif ? La raison en est simple et tient en un mot : le « tanking ».

Gentiment convié à s’asseoir sur le banc pour une fin de saison en roue libre, pour « développer les jeunes », l’intérieur a néanmoins conservé un bon souvenir de sa deuxième année au Thunder. Tant et si bien qu’il n’a pas hésité longtemps au moment de replonger, pour un nouveau contrat de deux ans avec 7 millions de dollars à la clé.

Le digne héritier de Nick Collison ?

« C’est évidemment un des grands moments de mon été », affirme Mike Muscala sur le site du Thunder. « Je suis très content de revenir à Oklahoma City, et vraiment reconnaissant de cette opportunité. »

Mais il n’est pas le seul. Si le joueur est très satisfait de retrouver un peu de stabilité après deux déménagements (des Hawks aux Sixers puis aux Lakers) en une année en 2018/19, ses employeurs sont également aux anges de pouvoir disposer de Mike Muscala pour encadrer la classe biberon qui ne cesse de s’agrandir en Oklahoma.

« Dans une saison comme celle qu’on a connue, il y aurait eu beaucoup de raisons d’être pessimiste ou de pointer du doigt ce qui ne va pas. Mais ça n’est pas arrivé », a apprécié Sam Presti. « Et je donne beaucoup de crédit à Mike pour ça. »

Ayant notamment pris Isaiah Roby sous son aile, dans un rôle de mentor pour l’aider aux entraînements mais aussi durant les matchs, Mike Muscala a d’une certaine manière repris le rôle qui était celui de Nick Collison, « Mr. Thunder », en tant que vieux sage.

« C’était une bonne occasion pour moi d’essayer de voir le jeu un peu différemment et peut-être de mentionner quelques points de détails à certains gars. De faire mes sessions vidéos mais de le faire un peu différemment. »

Un mariage de raison

Drafté en 44e choix en 2013, par les Mavericks mais échangé chez les Hawks, Mike Muscala va finalement démarrer sa carrière professionnelle à Saint Jacques de Compostelle. Un sacré pèlerinage pour le shooteur de Bucknell. Mais une étape qui lui a bien servi : de tremplin pour atterrir en NBA dans la foulée, à la mi-saison 2013/14, et l’an passé, pour assurer le comité d’accueil de Gabriel Deck, l’ailier argentin en provenance du Real Madrid.

« En y repensant, c’était dingue, c’était plaisant et c’était un vrai défi. Mais si c’était à refaire, je referai la même chose. C’était d’ailleurs sympa de me souvenir de la Liga ACB et de ressortir mon vieil espagnol tout rouillé avec [Gabriel Deck]. C’était cool d’en parler un peu et de l’accueillir à OKC en même temps. »

Vétéran référence dans le jeune vestiaire d’OKC, Mike Muscala a semble-t-il trouvé sa « niche » en NBA. Du côté du joueur comme du côté du président, c’est un mariage de raison.

« Je suis reconnaissant et touché par la manière qu’il a de parler de notre équipe et de la franchise », conclut Sam Presti. « Il est en adéquation avec la vision et les valeurs qu’on défend, et la manière avec laquelle on travaille au quotidien. On n’essaye pas de plaire à tout le monde mais c’est bon de pouvoir trouver des gens qui peuvent vraiment s’épanouir dans ce système. Ce sont ces gens qui aident vraiment à faire la franchise ce qu’elle est. »