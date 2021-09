Tacko Fall débarque aux Cavaliers

Le « very tall ball » est en marche à Cleveland car The Athletic annonce l’arrivée de Tacko Fall, l’ancien chouchou du TD Garden. Le Sénégalais, plus grand joueur de la NBA, s’est engagé avec un contrat d’un an non garanti.

En clair, il s’agit d’une invitation au training camp des Cavaliers, qui débutera fin septembre, et il devra donc gagner sa place dans l’effectif pour devenir le 3e pivot de l’effectif derrière Jarrett Allen et Evan Mobley.

Pour valider ce contrat, deux options : décrocher l’une des places restantes dans l’effectif ou bien signer un « two-way contract ». Pour l’instant, les Cavaliers n’ont d’ailleurs signé aucun joueur en « two-way contract ».

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. En 2021, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.