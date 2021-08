Danny Green a du mal à s’imaginer jouer sans Ben Simmons

Jeune marié, Danny Green sera encore un cadre des Sixers la saison prochaine, mais il ne sait pas encore qui sera à ses côtés sur les postes d’arrières. Pour sa première saison avec Philadelphie, il a évolué aux côtés de Ben Simmons, mais le meneur australien pourrait faire ses valises, et le triple champion NBA reconnaît qu’un éventuel départ de son coéquipier aurait un impact sur son rôle.

« C’est difficile à dire, car nous ne savons pas ce que nous allons recevoir en échange. On peut avoir un meneur de jeu, on peut avoir des ailiers » explique-t-il au podcast The Crossover. « Cela peut changer beaucoup de choses : il se peut que je joue avec un autre type de meneur de jeu, il se peut que je joue avec différents types d’ailiers, il se peut que je sorte du banc… Je ne sais pas qui nous allons avoir ».

« S’il n’est plus là, cela change beaucoup de choses pour moi »

Ce qui le préoccupe surtout, c’est la défense. « Je vais devenir le premier défenseur. Je ne dis pas que c’est une interrogation ou un problème pour moi, mais nous avons un défenseur de moins sans lui. Au quel cas, ce serait centré sur moi et Matisse [Thybulle]. Je ne dis pas que les autres gars ne défendent pas, mais on parle des principaux défenseurs. Ben en faisait partie et il représente une grande part de notre défense. … Ben, vous savez, était pour nous le meilleur de la NBA cette année. Nous estimons que Ben est capable de défendre des postes 1 à 5 et de donner le ton pour nous. S’il n’est plus là, cela change beaucoup de choses pour moi, non seulement sur le plan offensif mais aussi sur le plan défensif. »