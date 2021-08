Hakeem Olajuwon pour les pivots et Tony Parker pour les meneurs ont fait des émules, et ils sont nombreux aujourd’hui à utiliser le « spin move » pour éliminer un adversaire et le plus souvent s’ouvrir le chemin du cercle.

La NBA propose un « best-of » de la saison, et comme on peut le constater, beaucoup d’actions se terminent par des « circus shot ».