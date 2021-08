Avery Bradley n’intéresse pas les Warriors

Qui sera le 15e et dernier joueur sous contrat avec les Warriors ? On évoquait la piste Paul Millsap pour densifier le secteur intérieur, mais depuis lundi, on sait que les dirigeants vont tester Darren Collison, preuve qu’il y a un besoin sur le poste 1 pour faire souffler Stephen Curry.

Selon NBC Sports, une piste est à oublier, et c’est celle qui mène à Avery Bradley. Par sa polyvalence et ses qualités défensives, l’ancien arrière des Celtics et des Clippers possède un profil très intéressant, mais il n’est pas dans le viseur de Steve Kerr.

Il y a quelques semaines, on évoquait deux autres pistes pour Bradley : Boston et New Orleans. Selon l’Indy Star, les Rockets avaient envisagé de faciliter son départ via un « sign-and-trade », mais pour l’instant, aucune équipe ne semble vraiment intéressée.