Sans rivaliser avec « Logo Lillard », Bradley Beal veut shooter de plus loin

A chacun ses objectifs de progression durant l’intersaison. Pour Bradley Beal, l’accent va être mis sur le « post-up » mais aussi le tir extérieur, l’arrière ayant shooté pour la première fois de sa carrière sous les 35% de réussite derrière l’arc sur la saison 2020-2021.

Plus que de la répétition, l’arrière des Wizards, deuxième meilleur marqueur de la ligue la saison dernière, aimerait aussi ajouter de la distance, afin de pouvoir déclencher de plus loin avec de la réussite.

« Je voudrais prendre des tirs à 3- points de plus loin. Je n’essaie pas de rivaliser avec Dame, je ne suis pas Logo Lillard. Mais je veux pouvoir shooter de plus loin, et prendre plus de tirs », a-t-il déclaré. « Vous savez que je dois tirer davantage à 3-points. Vous le dites tout le temps. Et, évidemment, je dois aussi les réussir ».

Avec 6.2 tentatives à 3-points en moyenne par match cette saison, Bradley Beal a en effet été plutôt raisonnable. Il faut remonter à la saison 2015-2016 pour retrouver une moyenne plus basse dans ce secteur (4.9 tentatives par match). De plus, Washington a fait partie des équipes les moins prolifiques à 3-points la saison passée (29e de la ligue avec 28.4 tentatives en moyenne par match), avec une réussite également perfectible (35.1%).