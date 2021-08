Ime Udoka compte impliquer davantage Marcus Smart comme meneur de jeu

Signataire d’une prolongation de 77 millions de dollars sur quatre ans, Marcus Smart va être plus que jamais impliqué dans le projet des Celtics. Le meneur/arrière sort déjà de sa meilleure saison en carrière sur le plan statistique, mais son nouveau coach, Ime Udoka, compte bien lui faire franchir un nouveau cap.

« Nous lui en avons beaucoup parlé, pour lui faire comprendre que nous voulions qu’il franchisse une nouvelle étape dans sa carrière. Et en lui accordant cette prolongation, nous avons pleinement confiance en lui. Il a fait de grandes choses. L’âge, la ténacité et l’attitude qu’il apporte à l’équipe sont inestimables », a expliqué Ime Udoka.

Marcus Smart en starter, Dennis Schroder en sortie de banc

Habitué à évoluer sur les deux postes arrières, et plutôt sur le poste 2 ces dernières saisons, Marcus Smart devrait être davantage utilisé comme meneur de jeu cette saison. Pour compenser le départ de Kemba Walker mais pas seulement, l’idée étant de lui confier davantage de responsabilités dans le jeu.

« Pour qu’il franchisse une nouvelle étape, il faut qu’il ait davantage le ballon dans les mains, qu’il soit un meneur de jeu et qu’il prenne de bonnes décisions pour les autres joueurs. Il sait avec qui il joue et je pense que ce sera un avantage avec la nouvelle mentalité qu’il a », a ajouté Ime Udoka.

Aux côtés de Marcus Smart et Payton Pritchard, Boston pourra aussi compter sur Dennis Schroder, fraîchement arrivé de Los Angeles, pour animer son attaque.

Ce dernier devrait être la première arme d’Ime Udoka en sortie de banc. Une façon aussi de laisser les coudées franches à un joueur qui a besoin d’avoir le ballon en main pour s’exprimer, même s’il y a fort à parier qu’Ime Udoka alignera également par séquences un backcourt Smart-Schroder, en fonction des oppositions.

« Dennis (Schroder) a été un excellent titulaire et il est également sorti du banc et s’est bien comporté à Oklahoma City et ailleurs », a souligné Ime Udoka. « Nous voulons nous appuyer sur les forces de chacun et être confiants, mais en même temps savoir avec qui vous jouez et savoir qu’il y a un ordre hiérarchique au sein de l’équipe ».