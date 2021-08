G-League : les Stockton Kings engagent Jimmy Alapag

Assistant de la sélection des Philippines entre 2015 et 2017 puis depuis 2019, Jimmy Alapag a été engagé par les Kings pour occuper le poste d’assistant de leur équipe de G-League.

Il sera donc aux côtés de Bobby Jackson, récemment nommé entraîneur principal, avec lequel il vient de remporter la Summer League. C’était la deuxième expérience en ligue d’été avec les Kings pour Jimmy Alapag, après 2019.

Sa signature était attendue, l’intéressé ayant récemment confié qu’il allait rencontrer les dirigeants de la franchise californienne à l’issue de l’aventure victorieuse en Summer League. Voilà qui est désormais chose faite.

« J’ai tellement appris au cours du dernier mois dans toutes les phases, en termes de développement des joueurs, de philosophie, de terminologie, et encore une fois, j’ai juste continué à être une éponge. C’est un moment de grande fierté pour moi et je comprends que je ne représente pas seulement moi-même et ma famille, mais aussi les Philippines. C’était génial d’être sur le terrain », a-t-il notamment déclaré.