Sacramento va peut-être se mettre Alapag

Après Erik Spoelstra, un autre technicien américain d’origine philippine pourrait bien intégrer un staff. Assistant de l’équipe nationale des Philippines entre 2015 et 2017 puis depuis 2019, Jimmy Alapag a connu sa deuxième expérience dans un staff NBA durant la Summer League avec les Kings, deux ans après avoir été invité par Vlade Divac.

Six fois vainqueur du championnat philippin en tant que joueur, puis deux fois en tant qu’assistant, l’ancien meneur de jeu a un peu fait le tour de la question et se verrait bien relever un nouveau défi de l’autre côté de l’océan pacifique, où il s’est installé pour de bon avec sa famille l’an dernier, en pleine pandémie, afin de pouvoir saisir une opportunité sur le territoire américain, si celle-ci se présentait.

Davantage impliqué dans le staff des Kings

Aux côtés de Bobby Jackson, le natif de San Bernardino (Californie) a fait sa part du travail sur cette Summer League 2021, et Sacramento a remporté le tournoi de Las Vegas. De quoi nourrir des ambitions quant à la suite de sa carrière, que ce soit en NBA ou en G-League, où Bobby Jackson vient d’être nommé coach principal des Stockton Kings.

« J’espère que j’en suis proche. Donc nous verrons ce qui se passe. Je ne sais pas, ils ont dit qu’ils voulaient à nouveau que nous puissions nous parler », a-t-il indiqué alors qu’il doit rencontrer le GM des Kings, Monte McNair et le directeur des opérations basket Paul Johnson. « J’espère avoir fait bonne impression lors de ces deux premiers passages avec Sacramento, qu’ils ont pu voir non seulement le type de coach mais aussi le type de personne que je suis. Je suis quelqu’un qui tire une grande fierté du jeu et qui apprécie les opportunités qui se présentent à moi. Et quelqu’un qui est prêt à venir travailler tous les jours ».

Par rapport à sa première expérience en 2019, Jimmy Alapag estime avoir été davantage responsabilisé. En gros, le processus suit son cours. Reste maintenant à savoir s’il faudra passer par une nouvelle Summer League où si cette aventure victorieuse sera « suffisante » pour se poser dans la capitale de l’Etat de Californie.

« Je pense que la plus grande différence pour cette deuxième expérience, c’est que j’ai été beaucoup plus impliqué dans mon rôle en tant qu’assistant, en termes de préparation de match, de scouting, de vidéo. C’était génial de pouvoir être une voix active avec Bobby Jackson et le reste de l’équipe. Ça a été beaucoup de plaisir, beaucoup de travail, avec un groupe de gars formidables. C’était génial de les voir être récompensés pour tout le dur travail qu’ils ont fourni », a-t-il ajouté.

