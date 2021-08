Brad Stevens dresse un bilan de sa première intersaison

La summer league terminée, et la « free agency » quasi bouclée, Brad Stevens s’est adressé à la presse de Boston. Passé du poste de coach à celui de président, il est désormais en charge du recrutement, et a priori, les Celtics débuteront avec l’effectif mis sur pied ces quinze derniers jours.

« On a donc 16 joueurs dans l’effectif, et la plupart des éventuels ajustements s’effectueront via des échanges » rappelle Stevens au sujet des changements potentiels à venir. « Mais il n’y a rien d’imminent et il n’y a aucune incertitude. On va continuer de surveiller ça, et en discuter au cours des prochaines semaines, puis au cours de la première partie de la saison. »

Pour l’instant, il y a donc 15 joueurs sous contrat, et un « two-way player », et les Celtics ont donc la possibilité d’en recruter un second. C’est la seule marge de manœuvre actuelle, et Stevens veut prendre son temps.

« Très chanceux » de récupérer Schroder

« Nous surveillons activement quelques joueurs, mais nous n’avons pas le sentiment qu’il faille prendre une décision de suite. Il y a tellement de mouvements, de changements et d’ajustements qui vont se produire dans les 30 équipes au cours des prochaines semaines… Même lorsque nous entrerons dans le camp d’entraînement, lorsque les gens effectueront les dernières coupes. Nous avons les yeux braqués sur certains. Mais nous ne nous imposons pas nécessairement un calendrier pour cela. »

Pour le reste, Stevens a commenté rapidement ses premières prises comme président. Il apprécie ainsi de recruter un extérieur polyvalent et bon en défense comme Josh Richardson, et il estime que les Celtics « ont été très chanceux » de pouvoir récupérer Dennis Schroder. Il a aussi confirmé que Yam Madar et Juhann Begarin joueraient en Europe cette saison.

Pour lui, cet effectif va plaire à l’exigeant mais bouillant public des Celtics : « On a amélioré notre staff et récupérer quelques bons joueurs. On veut être une équipe qui aura vraiment Boston derrière elle. Une équipe qui sera accrocheuse. »

EFFECTIF CELTICS 2021/22

Meneurs : Smart, Schroder, Pritchard, Dunn,

Arrières/Ailiers : Richardson, Edwards, Tatum, Brown, Nesmith, Langford, Parker, Hauser (two-way)

Intérieurs : R. Williams, Horford, Kanter, G. Williams, Fernando