Monty Williams et Chris Paul, une amitié renforcée

Aux prémices de ce qui a été l’une des « success stories » de la saison du côté de l’Arizona, se trouve d’abord une histoire d’amitié, celle liant le coach des Suns, Monty Williams, à celui qui allait devenir son capitaine à bord, Chris Paul.

Au moment de changer de cap après une saison époustouflante avec OKC l’été dernier, CP3 n’a pas pris sa décision à la légère. Chaque aspect est pris en compte, et au delà de l’effectif de Phoenix déjà en place, la présence de Monty Williams a beaucoup compté.

Les deux se connaissent depuis 2010, lorsque coach Williams avait décroché son premier job de coach principal aux Hornets, alors basés à New Orleans où Chris Paul sévissait déjà en tant que meneur référencé de la ligue. La saison régulière 2010-2011 (46v-36d, 7e place) puis les playoffs (élimination au premier tour) n’avaient pas défrayé la chronique. CP3 avait même quitté le navire dans la foulée pour rejoindre les Clippers, après un échange aux Lakers annulé par… la NBA. Mais une belle amitié était née.

« Quand je suis arrivé là-bas, Chris et David West avaient vécu beaucoup de choses. Ils m’ont dit très clairement, ainsi qu’à notre équipe, qu’ils allaient se battre et se comporter comme des pros, mais qu’ils allaient simplement passer à autre chose ensuite », s’est-il récemment remémoré dans le « Woj Pod ». Chris et moi avions une excellente relation de travail. Il y a eu des moments où je l’entraînais trop durement, ou où j’étais typiquement moi-même, mais notre relation n’a jamais changé. En fait, quand il est parti, nous sommes restés en contact. Il nous regardait toujours jouer. Quand nous jouions l’un contre l’autre, nous parlions toujours dans le couloir. Je le voyais aussi aux événements de Team USA (où Monty Williams a été assistant de 2013 à 2016). Notre relation n’a pas changé, elle s’est renforcée ».

Respect, loyauté et droiture

Au cours de sa carrière, Chris Paul a tâché de faire preuve de droiture et de loyauté. La façon dont il a gardé le contact avec l’un de ses anciens coachs au cours de la dernière décennie est un exemple parmi tant d’autres.

« Je me souviens que ma fille m’a dit que Chris Paul l’avait cherchée lors du All-Star game. Mon fils Elijah participait à des camps de Team USA, et Chris était l’un des seuls à être venu lui serrer la main. Il était ensuite revenu pour me dire : « Coach, vous seriez si fier de lui, il m’a regardé dans les yeux quand il m’a serré la main », a-t-il ajouté, avant de rappeler l’impact que le joueur a pu avoir sur ses équipes. « Je n’ai pas honte de dire à qui que ce soit que j’ai eu le plus de succès lorsque Chris Paul était mon meneur de jeu titulaire. Je ne suis pas très intelligent, mais je le suis suffisamment pour savoir que Chris vous aide à gagner beaucoup de matchs ».

Le dernier épisode de cette nouvelle collaboration a été particulièrement dure puisque les Suns ont échoué en finale alors que Chris Paul, touché au poignet, ne pouvait plus évoluer à son meilleur niveau. Mais cette fois, Monty Williams et CP3 seront de retour ensemble pour la saison prochaine, avec un sentiment revanchard qui pourrait bien à nouveau mener Phoenix vers les sommets.

« Chris s’est blessé pendant la série des Clippers, mais il n’a jamais cherché d’excuse. Je suis sûr que tout ce qu’il a entendu va le motiver dans ses entraînements d’été », a conclu coach Williams.