Monty Williams : « Chris Paul compte tellement dans ma carrière et dans ma vie »

La série entre les Suns et les Nuggets s’est terminée sur de belles images d’accolades entre coéquipiers et adversaires. Il y avait beaucoup de respect dans chaque camp, et on a ainsi vu Mike Malone prendre longuement Chris Paul dans ses bras, et même l’embrasser. Mais la plus émouvante des accolades restera celle entre Monty Williams et Chris Paul. Elle n’a pas duré longtemps car la télévision attendait le meneur de jeu, mais il y avait tout dans leurs regards et leurs gestes, et ça dépassait bien sûr le cadre du basket.

« Il y avait tellement d’émotions… Du bonheur, de la reconnaissance, de la fatigue, du soulagement… » énumère un Monty Williams très ému en conférence de presse. « Pour moi, cela fait partie de ces moments que je ne pensais jamais vivre. J’ai un tel niveau de gratitude pour tout ça. Chris et moi… Vous savez, je le coachais lors de ma première année comme entraîneur, puis il est parti, et aujourd’hui, on est à nouveau ensemble. On se dit qu’on peut encore accomplir des choses plus grandes et c’est plutôt cool ».

« Monty a vécu des choses que peu peuvent surmonter dans leur vie »

En 2010, quand Monty Williams est nommé coach des Pelicans, il a 38 ans, et il est alors le plus jeune entraîneur de la NBA. On lui promet une immense carrière, et comme beaucoup d’entraîneurs, il va subir le départ de son meilleur joueur, transféré aux Clippers, puis il sera licencié.

Et quand il retrouve un banc, comme assistant du Thunder, c’est l’horreur : son épouse décède dans un accident de voiture, tuée sur le coup par un véhicule qui avait traversé la voie en sens inverse. C’était il y a cinq ans, et à l’époque, Chris Paul, mais aussi David West, avaient soutenu Monty Williams et ses enfants.

« Chris compte tellement dans ma carrière, et tellement dans ma vie » résume le coach des Suns. « Dans le pire moment de ma vie, Chris était là, et aujourd’hui, je vis l’un des plus grands moments de ma carrière, et il est là. »

L’émotion était aussi palpable chez Chris Paul, quand un journaliste l’a questionné sur cette relation si forte avec son coach. « C’est émouvant… Monty a vécu des choses que peu peuvent surmonter dans leur vie. Sa dureté mentale démontre le type de personne qu’il est. Au-delà du basket, il compte tellement pour moi et ma famille. Faire ce parcours avec lui, voir que les efforts paient, c’est super, et ça faisait du bien de partager ces moments. »