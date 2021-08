Summer League | Les Pacers et Chris Duarte trop forts pour le Thunder malgré un bon Jaylen Hoard

Comme les Pacers ont également manqué leur premier quart-temps, le Thunder pouvait imaginer résister davantage dans cette partie. Mais la maladresse d’Oklahoma City a été trop grande (30 % de réussite) durant toute la rencontre, face à une équipe d’Indiana qui a réussi à entrer dans son match dès le second quart-temps.

Chris Duarte et ses coéquipiers ont parfaitement profité des ballons perdus et des nombreux shoots manqués de leur adversaire. Le rookie a compilé 19 points, 4 rebonds et 4 passes. Et face à lui, seul Jaylen Hoard a semblé avoir une réponse à offrir.

Le Français a marqué 16 points, là où Théo Maledon, après son bon match de la veille, est passé à côté, n’inscrivant aucun point… « Je n’ai pas été hésitant, j’ai joué avec confiance », explique Hoard. « Si je suis ouvert, ou si je peux pénétrer, je ne dois pas trop réfléchir. Mes trois premiers matches, je réfléchissais trop, j’hésitais parfois. »

Sa prestation fut notable mais clairement insuffisante. Incapable d’inscrire plus de 18 points dans un seul quart-temps, le Thunder a largement coulé après la pause. Les Pacers s’imposent facilement 95-61.