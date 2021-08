Toujours sans contrat, J.J. Redick ne s’affole pas

Parmi les dizaines de joueurs de valeur encore disponibles sur le marché, J.J. Redick est peut-être l’un des moins stressés par sa situation. Après un passage sans relief aux côtés de Luka Doncic à Dallas, le vétéran de 37 ans est à la recherche d’un nouveau contrat.

Une recherche menée sans précipitation, comme il le dit au micro du podcast The Old Man and The Three. « Je prends mon temps. Je ne me sens pas pressé de prendre une décision pour la saison prochaine. C’était mon sentiment à la fin de la saison (dernière), et c’est ce que je ressens aujourd’hui. »

Mettant en avant sa longue carrière (15 saisons dans la grande ligue dont 13 terminées en playoffs), le shooteur dit vouloir se concentrer sur sa vie de famille et profiter de cette période sans compétition.

« On prendra une décision pour la saison prochaine – quelle équipe, quelle ville, etc. – probablement au cours des deux ou trois prochains mois », évalue l’arrière, qui prévoit ainsi de ne pas participer au prochain training camp.

Il rejoindra une équipe « à un moment donné »

Son idée est plutôt de patienter jusqu’à la bonne opportunité de rejoindre une grosse écurie de la ligue. « À un moment donné cette saison, je vais rejoindre une équipe, finir l’année et essayer d’aller chercher le titre. C’est le plan. »

On rappelle que l’intéressé, qui avait signé pour deux ans et 26.5 millions de dollars à La Nouvelle-Orléans, n’a toujours pas de bague au doigt malgré ses années passées au sein d’équipes habituées au haut de tableau (Magic, Clippers ou Sixers).

Son passage dans la dernière en date, les Mavericks, a fait office de rendez-vous manqué. En plus d’en avoir voulu aux Pelicans de l’avoir envoyé dans le Texas, il a été gêné par les pépins physiques et n’a pas pris part à la campagne de playoffs. Redick s’est ainsi contenté de 13 apparitions avec les Mavs, pour seulement 4 points de moyenne.

Malgré cet exercice 2020/2021 mouvementé pour lui, il sait aussi que son statut de shooteur d’élite (41,5% de loin en carrière) peut encore lui ouvrir de nombreuses portes dans la grande ligue.