Isaiah Joe montre qu’il n’est pas qu’un shooteur

Doc Rivers avait de quoi être satisfait de ses rookies cette saison. Après Tyrese Maxey qui confirme ses qualités à la mène cet été, c’est maintenant Isaiah Joe qui pointe le bout de son nez.

Titularisé aux côtés de Maxey, Joe prend peu à peu ses aises dans le jeu des Sixers. Présenté comme un shooteur en sortie de NCAA, le futur sophomore avait justifié cette étiquette sur le peu de temps de jeu accordé par Doc Rivers en convertissant quasiment 37% de ses 3-points cette année.

Une gâchette qui s’est vérifiée contre Dallas en ouverture de la Summer League puisque Joe avait terminé la rencontre à 15 points à 4/8 de loin.

Au relais de Maxey à la création

Mais face aux Hawks de Sharife Cooper, l’arrière a relayé Tyrese Maxey à la création sur certaines séquences. Résultat : en plus de ses 21 points à 5/13 de loin, le natif d’Arkansas a donné 4 passes décisives auxquelles on peut ajouter 5 rebonds.

« C’est un domaine sur lequel j’ai beaucoup travaillé ces dernières années et sur lequel je continue de bosser », rappelle Joe sur Sixers Wire. « Donc quand je suis sur le terrain, les coachs et mes coéquipiers ont vraiment confiance en moi pour créer. À partir de là, je sais que je peux rentrer sur le parquet l’esprit tranquille. »

Symbole de cette capacité à créer pour les autres : cette superbe passe dans le dos pour Filip Petrusev en début de 4e quart-temps sur un pick-and-roll bien exécuté.

« Il prouve qu’il peut créer sur pick-and-roll et se transformer en deuxième meneur », atteste Brian Adams, le coach des Sixers pour cette Summer League. « On le savait mais cette Summer League est une opportunité pour lui de le montrer car il il n’a pas eu beaucoup d’occasions cette saison. C’est super à voir et donc en tant qu’entraineur, on peut l’intégrer davantage dans le jeu. »

Son coach souligne son intelligence défensive

Pour autant, ce n’est pas le seul domaine où Joe semble à l’aise. « Défensivement, il sait ce qu’il doit faire », rajoute Brian Adams. Il faut dire qu’à l’instar de Tyrese Maxey, le jeune joueur de 22 ans possède des experts en la matière avec Danny Green, Matisse Thybulle ou encore Ben Simmons.

« Ils essaient de rester en contact avec nous pour s’assurer que tout va bien. Et c’est vraiment sympa de leurs parts car je veux le faire aussi avec les plus jeunes donc ça nous donne vraiment de la confiance », dixit Joe.

Une confiance distillée également par des coachs qui partagent la même vision que lui. « Nos entraineurs insistent vraiment sur l’aspect défensif. Ça me rend fier car je m’appuie également sur notre défense et je suis persuadé que nous allons continuer sur cette voie. »

Et quoi de mieux qu’une opposition ce dimanche face à des Celtics invaincus pour joindre les actes à la parole.