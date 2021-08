Stephen Curry emballé par le retour d’Andre Iguodala aux Warriors

Ce n’est peut-être pas le recrutement le plus impressionnant sportivement, mais le retour d’Andre Iguodala à Golden State pourrait s’avérer être une excellente pioche pour Steve Kerr et les Warriors. Un joueur d’expérience, qui connaît la franchise et ses leaders, et peut devenir un mentor pour les jeunes.

Sans négliger ses prestations sur le terrain d’après Stephen Curry, qui annonce que le MVP des Finals 2015 ne revient pas pour déjà entamer une retraite dorée.

« Je suis bien évidemment emballé », explique le MVP 2015 et 2016 à The Athletic, quand il évoque cette nouvelle. « C’était une possibilité. La question, c’était de savoir s’il avait encore une ou deux années dans les jambes pour revenir. De ce que j’ai entendu l’autre jour, il est motivé. Il ne revient pas simplement pour faire le chaperon et partir sous le soleil avec un maillot des Warriors. »

Si ses deux dernières saisons à Miami ont été assez maigres statistiquement, Iguodala (37 ans) était très précieux à Golden State dans les moments importants. Très souvent, en défense comme en attaque, il a sauvé les champions 2015, 2017 et 2018 dans des rencontres de playoffs, avec des actions décisives dans le « money time ».

« Il veut être productif, être disponible durant toute la saison », précise Curry. « Il en parlera quand il se présentera devant la presse et les fans, mais il est bien mentalement et physiquement. C’est important aussi d’avoir quelqu’un qui sait comment on fonctionne, qui peut aider les jeunes, qui peut être la voix et les oreilles du vestiaire, et débloquer certains potentiels. Ça va être génial. »