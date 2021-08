Andre Iguodala revient aux Warriors

Il était partagé entre les Lakers, les Nets et les Warriors. Finalement, Andre Iguodala a fait parler son cœur plutôt que l’argument sportif et a décidé de revenir à Golden State.

L’ailier de 37 ans l’a annoncé dans les colonnes du New York Times. Il va s’engager pour une saison dans la franchise où il a remporté trois titres (2015, 2017 et 2018) ainsi que le trophée de MVP des Finals en 2015.

« Qui aurait pu imaginer que j’aurais une opportunité de revenir dans un endroit où j’ai construit un héritage, gagné des titres, construit des relations avec certains de mes plus proches amis et coéquipiers ? La relation avec les fans, avec la Baie, l’opportunité de terminer ici, c’est vraiment spécial. »

L’ancien joueur de Philadelphie, Denver et Miami va donc retrouver ses coéquipiers de la grande époque des Warriors, Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson. Il revient aussi pour apporter son immense expérience, avec un style « militaire, comme à l’armée » qu’il a appris avec le Heat, aux jeunes talents de l’équipe de Steve Kerr, James Wiseman et les nouveaux venus que sont Jonathan Kuminga et Moses Moody.

Une façon de boucler la boucle après une carrière bien remplie, qui se terminera à l’issue de l’exercice 2021/2022, ou alors en 2023 au plus tard.

« J’ai encore un peu de temps », assure Iguodala. « Je suis à l’aise car je peux décider quand je veux arrêter. Je ne veux pas partir sur une jambe, donc je sais qu’il ne me reste que quelques années. C’est à moi de décider si c’est une année, deux ou trois… Je ne devrais pas dire trois : une ou deux. »