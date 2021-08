« Ce gars est un vrai joueur de basket, toujours prêt pour jouer. Sa vraie personnalité ressort dans les matchs. Il a fait un grand match aujourd’hui et je suis sûr qu’il va en faire d’autres comme ça pendant la saison ». A l’image du reste du groupe, Franz Wagner a été impressionné par la performance de Jalen Suggs sur ce premier match de Summer League.

En manque de rythme, Jalen Suggs a toutefois montré qu’il ne manquait pas d’envie. A l’image de son contre décisif à 30 secondes de la fin, l’arrière s’est donné à fond des deux côtés du parquet, terminant la partie avec une belle ligne de stats (24 points, 9 rebonds, 3 contres et 2 interceptions) pour une victoire en prolongation face aux Warriors (91-89).

« Je me suis senti comme un gamin à Noël. C’était tellement plaisant d’être sur le terrain, de courir à nouveau et de retrouver du rythme », a-t-il déclaré après la rencontre.

En plein tremplin

Au-delà d’aider les franchises à compléter leurs rosters en vue de la reprise, la Summer League sert aussi d’étape intermédiaire et de préparation pour les rookies pour leur passage du basket universitaire ou européen à celui de la NBA. Sur les deux jours qui ont précédé ce premier rendez-vous, Jalen Suggs s’est préparé en se gavant de vidéos de joueurs NBA, afin d’essayer de s’en imprégner au maximum.

« C’était vraiment différent. Les actions étaient différentes, la dimension physique était différente. Depuis un jour et demi, et surtout ce matin, j’ai regardé une tonne de vidéos de différents matchs de NBA, de différents joueurs. J’ai regardé une tonne de « pick-and-roll » avec un tas de joueurs différents (comme) Chris Paul, Damian Lillard et Devin Booker, sur leur manière d’atteindre leurs spots. J’ai vraiment essayé de regarder ces gars-là et de voir comment ils se déplacent et contrôlent leur rythme pour essayer de reproduire tout ça aujourd’hui ».

Comme on peut le voir dans ce clip, c’est surtout par la variété de son jeu et son agressivité des deux côtés du terrain que Jalen Suggs s’est distingué. Prochain rendez-vous attendu demain pour essayer d’enchaîner. Ce sera face à Cleveland.