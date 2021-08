Summer League | Jalen Suggs décisif face aux Warriors

C’était l’une des affiches de la soirée en summer league avec d’un côté Jalen Suggs et Franz Wagner, les 5e et 8e choix de la Draft du Magic, et de l’autre Jonathan Kuminga et Moses Moody, respectivement 7e et 14e choix des Warriors. Une rencontre qui s’est décidée en prolongation avec une victoire finale, 91-89, d’Orlando.

Dans une partie marquée par des « runs », on retiendra la prestation de Suggs, qui est bien le leader attendu par Orlando. En attaque comme en défense, il en impose. Alors qu’il n’avait pas joué depuis la finale NCAA, en avril, il a débuté le match par un 2 sur 2 aux tirs, et son volume de jeu est impressionnant. Il termine ainsi avec 24 points, 9 rebonds, 3 contres et 2 interceptions. A 9 sur 22 aux tirs, et on retiendra surtout ce contre décisif à la fin du 4e quart-temps. A 30 secondes de la fin, Golden State a un 2-contre-1 à jouer pour prendre l’avantage, mais Suggs bâche Moody.

Côté Golden State, Kuminga est plus « brut » que Suggs. Il inscrit 16 points mais tous ses paniers sont inscrits dans la raquette sur des dunks ou des drives. C’est un ailier très agressif, moins longiligne et plus costaud qu’on ne le pensait. C’est un 3/4 avec de gros appuis et un bon dribble, et il est difficile à arrêter lorsqu’il est lancé.