TJ McConnell a rempilé aux Pacers par « loyauté »

TJ McConnell a fait partie de ces joueurs pour lesquels l’épisode de la « free agency » a été plutôt simple à gérer. Le meneur se plaisait à Indiana, où il est arrivé en 2019, et la franchise était pleinement satisfaite de l’implication de l’intéressé.

Les deux parties sont donc parvenues à un accord portant sur quatre ans et 35 millions de dollars. McConnell a ainsi confié ne pas avoir hésité très longtemps avant de s’engager sur le long terme avec les Pacers.

« Ils ont fait preuve de loyauté envers moi depuis le premier jour. C’est pourquoi cette décision a été si facile à prendre. C’est l’endroit où je veux être, et je suis très humble, béni et heureux d’être ici pour les quatre prochaines années et, je l’espère, pour le reste de ma carrière », a-t-il déclaré.



Un nouveau challenge à relever aux côtés de Rick Carlisle

Dur au mal, le joueur a été récompensé de ses efforts en voyant son salaire être doublé. Une marque de reconnaissance qui va le pousser à se donner encore plus sur le terrain. On a hâte de voir ça !

« J’ai le sentiment que cela montre leur engagement et leur loyauté envers moi. Je ne peux pas mettre de mots sur ce que ça signifie pour moi. Je pensais que je jouais incroyablement dur jusqu’à maintenant, mais la loyauté et l’engagement qu’ils m’ont témoigné vont me pousser à jouer encore plus dur pour eux », a-t-il ajouté.



La saison 2021/2022 des Pacers va être marquée par le retour de Rick Carlisle sur le banc et TJ McConnell ne peut qu’être heureux de pouvoir être partie prenante dans cette nouvelle dynamique, en espérant que l’ex-coach des Mavericks aidera Indiana à franchir un cap.

« Je pense qu’il va nous offrir la capacité de retourner en playoffs et de faire un bon parcours. Nous sommes tous très enthousiastes à l’idée de jouer pour lui, et je suis heureux de retrouver ce groupe. C’est un super groupe de gars et un super vestiaire. »