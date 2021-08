Des premiers retours positifs sur LiAngelo Ball

LiAngelo Ball incarnera-t-il la belle histoire de l’été ? Partenaire d’entraînement de son petit frère LaMelo, l’ailier aurait impressionné le staff des Hornets au cours de ces sessions et se serait plutôt bien défendu lors de « pick-up games », au point d’inciter la franchise de Charlotte à lui proposer un essai de quatre jours en vue de l’intégrer au roster de la « Summer League ».

Work-out concluant et LiAngelo Ball sera de l’équipe qui débutera ce dimanche à Las Vegas pour affronter Portland. Un premier accomplissement pour le joueur de 22 ans qui va tout faire pour montrer son meilleur visage.

« Je suis très reconnaissant pour tout ça et je ne le prends pas pour acquis . J’essaie juste d’être productif et de faire de mon mieux pour l’équipe », a-t-il déclaré hier. « Je contrôle ce que je peux. Ce n’est pas entre mes mains. Donc chaque fois que j’ai la chance de jouer, je me donne à fond et j’espère que ça va marcher ».

Non drafté en 2018, LiAngelo Ball a déjà raté deux occasions de se rapprocher de son rêve, à OKC, où il avait signé pour l’équipe de G-League en mars 2020, juste avant la suspension de la saison, puis à Detroit en décembre dernier, se retrouvant coupé après deux semaines de « training-camp ».

Une expérience différente des précédentes

Pour sa troisième tentative, LiAngelo Ball semble plus déterminé que jamais. Les premiers retours émanant du staff des Hornets sont en tout cas positifs, comme l’a souligné Dutch Gaitley, coach de l’équipe qui évoluera en « Summer League ».

« J’accorde beaucoup de crédit au gamin qui est ici. Il n’est pas obligé d’être là. Il se bat pour essayer d’obtenir une place dans le roster. Il essaie de faire partie d’une équipe. C’est un super garçon, calme. Un peu différent de LaMelo. Melo a un peu plus de personnalité et tout. Mais si vous apprenez à connaître Gelo, il est juste calme, et je suis très heureux qu’il fasse partie de notre équipe ».

Mitch Kupchak a qualifié LiAngelo Ball de « vrai talent » et James Borrego s’est également montré élogieux. Reste à savoir comment se traduira cet enthousiasme à l’issue de la « Summer League ». Conscient qu’on ne lui fera aucun cadeau lorsqu’il entrera sur le terrain et qu’il n’évitera pas l’étiquette du « pistonné », LiAngelo Ball a en tout cas constaté que cette expérience à Charlotte était différente des précédentes, « dans le bon sens du terme », a-t-il précisé.

« Tous les entraîneurs témoignent de l’énergie à mon égard. Ils me parlent. Ils veulent me voir bien faire les choses. Dans les autres franchises, je ne faisais que jouer, personne ne disait rien, alors je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Mais ici, tout le monde est impliqué, alors c’est plus plaisant et je suis capable de jouer de mon mieux ».