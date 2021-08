C’est officiel : Kawhi Leonard re-signe aux Clippers !

Il était le dernier gros poisson de cette « free agency » 2021 à ne pas avoir encore trouvé preneur sur le marché. Finalement, Yahoo! Sports rapporte que Kawhi Leonard a décidé de parapher un nouveau contrat chez les Clippers. Pour l’heure, les détails de celui-ci sont toujours en train d’être discutés.

Cette re-signature de « The Klaw » n’est en tout cas pas une surprise, puisque les derniers échos indiquaient tous que le double MVP des Finals allait poursuivre sa carrière à Los Angeles, la saison prochaine. Malgré son souhait de décliner sa « player option » de 36 millions de dollars, pour l’exercice 2021/22.

Récemment opéré de sa rupture partielle des ligaments croisés, Kawhi Leonard ne sait cependant pas exactement quand il pourra revenir sur les parquets, même si ça ne devrait pas être avant 2022. Sans leur ailier, les Clippers s’appuieront donc principalement sur Paul George, afin de faire bonne figure en saison régulière. Sans oublier Reggie Jackson, Nicolas Batum ou Serge Ibaka, tous conservés par la franchise californienne cet été.

Et si tout se déroule pour le mieux, on devrait ainsi revoir l’ancien joueur des Spurs et des Raptors à 100% de ses capacités physiques pour les playoffs 2022. Un timing idéal pour Los Angeles et pour le quintuple All-Star, qui n’ont d’autre objectif que de remporter un titre, ensemble.

Free agent star Kawhi Leonard has decided that he is re-signing with the Los Angeles Clippers and terms are being discussed, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 6, 2021

Justise Winslow pour assurer l’intérim

Dans la foulée de cette annonce, ESPN nous apprend également que les Clippers ont pu boucler l’arrivée de Justise Winslow. Laissé libre par les Grizzlies cet été, l’ailier de 25 ans s’est effectivement engagé pour deux ans avec la franchise de L.A. Sans que le montant de son salaire ne soit pour le moment divulgué.

Un renfort intéressant pour les Californiens, qui ont trouvé là le joueur qui assurera l’intérim à l’aile, pendant la convalescence de Kawhi Leonard, en compagnie de Nicolas Batum, Terance Mann et Marcus Morris. À condition, bien sûr, que l’ancienne pépite du Heat puisse évoluer à son meilleur niveau, notamment sur le plan physique.

Car depuis un an et demi, Justise Winslow a ainsi trainé des blessures au dos et à la hanche, qui lui ont valu de ne disputer que 27 matchs avec Memphis, entre février 2020 et aujourd’hui. Il n’empêche que sa polyvalence des deux côtés du parquet, ses percussions et sa capacité à être solide défensivement ne pourront que faire du bien à Los Angeles, en attendant le retour de « The Claw ».