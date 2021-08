Les Hornets prêts à faire une offre pour Lauri Markkanen ?

Comme les Spurs ont été refroidis par les prétentions salariales très élevées de Lauri Markkanen, le Finlandais n’a pas encore bougé depuis le début de la « free agency ». On sait que les Bulls aimeraient monter un « sign-and-trade » afin de récupérer une contrepartie pour leur intérieur.

Mais à partir de ce vendredi, tout free agent protégé pourra signer une proposition de contrat avec une autre franchise, une « offer sheet ». Et d’après The Athletic, le joueur de Chicago serait sérieusement dans le radar des Hornets, très intéressés pour tenter de l’attirer.

Si le joueur signe cette offre, la franchise de l’Illinois aura alors 48 heures pour s’aligner dessus afin de conserver son intérieur de 24 ans. Si elle ne le fait pas, alors Markkanen ira à Charlotte.

The Charlotte Hornets have emerged with strong interest in a potential offer sheet for Chicago restricted free agent Lauri Markkanen, sources tell @TheAthletic @Stadium. RFAs can begin signing sheets Friday.

