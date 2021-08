Les Kings se tiennent à l’affût pour récupérer Pascal Siakam…

Déjà annoncé sur les tablettes des Warriors, fin juin, Pascal Siakam susciterait désormais l’intérêt d’une autre franchise californienne : les Kings. C’est Sam Amick de chez The Athletic qui a fait état de cette rumeur.

Sur le papier, un transfert du Camerounais à Sacramento ferait sens, puisqu’il permettrait aux coéquipiers de De’Aaron Fox de franchir un cap dans le jeu, eux qui ont comme objectif de retrouver les playoffs, dès l’année prochaine. Après 15 saisons consécutives sans s’y qualifier (un triste « record » NBA égalé).

Reste à savoir si les Kings ont de quoi contenter Toronto, orphelin de Kyle Lowry depuis peu et qui semble vouloir laisser la place aux jeunes, pour mieux reconstruire. En témoigne la sélection de Scottie Barnes, en quatrième choix de la dernière Draft, ou la récente prolongation de contrat de Gary Trent Jr.

Et afin de récupérer le polyvalent Pascal Siakam, All-Star en 2020 et qui affiche des moyennes de 22.1 points, 7.3 rebonds, 3.9 passes et 1.1 interception depuis deux saisons (à 45% aux tirs, 33% à 3-points et 81% aux lancers-francs), les dirigeants de Sacramento devront probablement commencer par mettre dans la balance Buddy Hield et Marvin Bagley III, leurs deux joueurs échangeables. Sans oublier un ou plusieurs tours de Draft.

Suffisant pour arracher des griffes des Raptors le MIP 2019, actuellement blessé à l’épaule et qui doit encore toucher 100 millions de dollars sur les trois prochaines années ? Pas impossible, d’autant que l’ailier-fort de 27 ans ne serait plus considéré comme intouchable, au sein de la franchise canadienne, en raison de ses performances irrégulières.