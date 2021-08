Avec puissance et maîtrise, Team USA élimine encore l’Espagne

Ce choc des quarts de finale commence par un duel entre Jrue Holiday et Ricky Rubio. Le meneur espagnol est agressif balle en mains, le champion NBA 2021 bien placé offensivement. L’intensité défensive est très présente en ce début de rencontre.

Kevin Durant s’offre une première étincelle avec un dunk facile, mais Rudy Fernandez ne répond pas avec deux échecs de suite à 3-pts. Rubio, lui, monte en pression avec un tir primé, une pénétration et un shoot à mi-distance. En mode Luka Doncic, le futuur meneur des Cavaliers est encore l’Espagnol le plus dangereux, avec 13 points à l’issue d’un premier quart-temps remporté par le siens (19-21).

Les Américains shootent beaucoup à 3-pts, mais sans grosse réussite et quand Jrue Holiday ou Damian Lillard montent au cercle, ils se font cueillir. Les Espagnols imposent leur domination près des cercles, au rebond offensif ou en défense.

Sur un temps-mort, Gregg Popovich pousse une gueulante et réclame du jeu, et non plus des exploits individuels. Sauf que ce sont les joueurs de Sergio Scariolo qui reprennent les commandes de la partie. Willy Hernangomez est une tour de contrôle en défense et pendant de longues minutes, l’Espagne domine son sujet. Même Kevin Durant ne peut stopper l’hémorragie. Heureusement pour Team USA, l’ailier des Nets retrouve des sensations avant la pause, avec un tir primé puis un dunk (43-43).

Une démonstration collective face à un Rubio bien seul

Au retour des vestiaires, les Américains montent d’un cran. Durant (27 points)à poursuit sur sa lancée avec deux shoots à 3-pts et Team USA a le vent dans le dos. Les Espagnols manquent des tirs près du cercle, les hommes de Gregg Popovich défendent bien (ils n’encaissent aucun panier pendant presque six minutes) et la balle circule parfaitement en attaque. Ce troisième quart-temps reste sans doute les meilleures minutes de Team USA version 2021 jusqu’à maintenant. En face, c’est encore Rubio qui fait les efforts pour maintenir les siens en vie. Il provoque des fautes, met des lancers-francs puis continue d’enchaîner les paniers. Il est seul, mais l’écart est encore jouable (69-63).

En début de quatrième quart-temps, Damian Lillard et Jayson Tatum frappent déjà de loin. L’ailier des Celtics se montre aussi en défense avec son activité et l’écart se creuse, jusqu’à 15 points. Mais Rubio est toujours là pour tenter de le combler. Avec 38 points, il a été parfait mais il aurait eu besoin de soutien et surtout que son équipe perde moins de munitions en attaque. Les Américains restent costauds dans les dernières minutes pour conclure la rencontre et s’imposent finalement 95-81, avec autorité.

Rendez-vous en demi-finale face au vainqueur de Australie – Argentine, cet après-midi à 14h, heure française.