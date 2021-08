Dwight Howard, Wayne Ellington et Trevor Ariza en renfort pour les Lakers

Une heure et demie après l’ouverture de cette « free agency », les Lakers ont bouclé leurs trois premières signatures de l’été. À tour de rôle, ESPN, Yahoo! Sports puis The Athletic ont ainsi rapporté que Trevor Ariza, Wayne Ellington et Dwight Howard avaient accepté de retrouver la franchise californienne.

Pour ce qui est des contrats de Trevor Ariza et Wayne Ellington, ils portent tous deux sur un an. Quant à celui de Dwight Howard, il reste pour le moment inconnu. À l’image des montants de chaque salaire, qui n’ont pas encore fuité. Même s’il y a de fortes chances pour que tous aient signé au minimum salarial.

Avec ces signatures, les Lakers ont en tout cas comblé plusieurs besoins de leur effectif, qui n’était composé avant cette nuit que de LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Marc Gasol et Alfonzo McKinnie.

Car Trevor Ariza et Wayne Ellington, réputés pour leur qualité de shoot (respectivement 35% et 38% à 3-points en carrière), permettront à Los Angeles d’écarter le jeu au maximum, en plus d’apporter de solides minutes en défense. À noter qu’ils sont tous les deux déjà passés par la franchise de Los Angeles, auparavant : entre 2007 et 2009 pour Trevor Ariza, entre 2014 et 2015 pour Wayne Ellington.

De son côté, lui aussi de retour chez les Lakers après deux précédentes piges (en 2012/13 puis 2019/20), Dwight Howard apportera avant tout de la stabilité et du rebond dans la peinture des « Purple & Gold ».

Free agent center Dwight Howard has agreed to return to the Los Angeles Lakers, his agent Qais Haider tells @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021

Free agent F Trevor Ariza has agreed to a one-year deal with the Los Angeles Lakers, his agents Aaron Mintz, Steven Heumann and Erika Ruiz of @caa_sports tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021