Interview Joël Ayayi : « Comme j’avais donné mon accord aux Lakers, mon agent m’a retiré de la liste des derniers choix »

Même s’il n’a pas entendu son nom prononcé par Adam Silver ou Mark Tatum jeudi soir, Joël Ayayi reste positif. Signé dans la foulée par les Lakers pour un « two-way contract », le Bordelais va ainsi rejoindre LeBron James et sa bande. Il veut jouer cette carte à fond, et se projette déjà sur ses premiers pas avec les champions NBA 2020.

Joël Ayayi, comment avez-vous vécu cette soirée de la Draft ?

Ça a été une longue soirée… J’ai attendu mais au bout d’un moment, j’ai vu qu’il fallait penser à une alternative. J’avais eu de superbes retours de beaucoup de franchises, mais des concours de circonstances, des échanges entre autres, n’ont pas joué en ma faveur et ont fait que je n’ai pas été appelé. C’est comme ça, je ne suis pas quelqu’un de défaitiste. Je ne vais pas me plaindre. Je sais comment fonctionne le système de la NBA. Le plus important, c’est que maintenant, même si je n’ai pas entendu mon nom être appelé durant la Draft, je suis un joueur NBA. J’ai ouvert les portes de la ligue, je réalise mon rêve.

Comment s’est décidé le choix de signer pour les Los Angeles Lakers ?

Nous étions avec mon agent et ma famille en train suivre la Draft, et autour du 45e choix, j’ai reçu des offres de « two-way contract » de plus de dix équipes, et j’ai réfléchi à ce qui serait la meilleure solution pour moi. Ça m’a pris quelques minutes, et après avoir discuté avec mon entourage, j’ai décidé d’accepter l’offre des Lakers. À partir du moment où j’avais accepté l’offre des Lakers, mon agent a décidé de me retirer de la liste des joueurs disponibles pour les derniers choix de la Draft, car j’avais donné mon accord aux Lakers.

« Je ne réalise pas encore complètement ce qui m’arrive, et que je vais évoluer avec LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook »

Vous avez donc eu Rob Pelinka, le GM des Lakers, au téléphone ?

On a discuté longuement et il a insisté pour que je vienne. Les Lakers n’avaient plus de choix de Draft après le transfert de certains de leurs joueurs le soir-même pour recruter Russell Westbrook, et il m’a dit qu’il y avait des opportunités de se faire une place dans cet effectif. Il m’a dit que j’étais un joueur qui aurait pu sortir au premier tour, et qu’il ne fallait pas prendre cette non-sélection à la Draft comme un échec. Il m’a dit que j’étais un joueur qui pouvait jouer en NBA. Il pense que je suis « NBA ready ». Il apprécie mon profil, et il aime que je sois un joueur d’équipe qui se bat pour le collectif. Je suis content de la proposition, et eux également. C’est une superbe opportunité pour moi, c’est un deal qui satisfait les deux parties, c’est du gagnant-gagnant.

Vous passez de joueur non-drafté à celui de coéquipier de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook. Que d’émotions pour cette transition vers la NBA !

Oui, c’est clair. Je ne réalise pas encore complètement ce qui m’arrive, et que je vais évoluer avec LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook. Ce sont des joueurs énormes, je vais me mettre en mode « étudiant du jeu » avec des gars comme ça. Je vais apprendre tous les jours avec la crème de la crème du basket. Toute l’équipe est très solide, il y a un effectif très compétitif et je pense que leur recrutement va encore apporter des supers éléments au groupe. Je vais halluciner quand la pré-saison va démarrer, de jouer pour cette équipe et avec toutes ces stars. Les Lakers, c’est du très, très lourd. Il n’y a pas d’attente, je plonge direct dans le grand bain.

Dans les pas de Ronny Turiaf

Un autre Français passé par Gonzaga, Ronny Turiaf a aussi joué pour les Lakers…

Il avait laissé une belle trace aux Lakers. Je vais essayer de faire perdurer la tradition des Français aux Lakers, passés par Gonzaga et tout donner pour mes coéquipiers et la franchise. Ronny est une idole à Spokane et c’était un chouchou du public aux Lakers. Les gens l’aimaient car il donnait tout, c’était un superbe energizer. Je veux être dans la même lignée. Je vais m’arracher sur chaque ballon, tout donner sur chaque possession, je suis prêt pour ce challenge.

Les Lakers se font une spécialité de lancer des joueurs non-draftés, avec la réussite d’Alex Caruso dont le parcours initial dans la ligue possède des similitudes au votre…

Oui, c’est clair. J’ai parlé avec l’agent d’Alex Caruso jeudi et on a échangé sur son parcours. Il m’a donné quelques conseils et m’a dit d’apprendre un maximum d’Alex, qui est devenu un très solide joueur et qui est important chaque soir. Je vais me mettre en mode « éponge » et absorber tout le savoir possible. L’exemple de Caruso est motivant, et je vais poursuivre sur cette lancée. J’ai une carte à jouer, et je veux profiter au maximum de cette opportunité aux Lakers pour m’installer dans la ligue et y rester longtemps.

Dès la semaine prochaine, il y a le début de la Summer League, la ligue d’été, où vous ferez vos premiers pas sous le maillot des Lakers. Quelle sont les attentes ?

Je ne tiens pas en place pour être honnête avec vous. Ça fait trop longtemps que je n’ai pas fait de match de compétition, plus de 100 jours ! Je compte un peu les jours pour être à Las Vegas et démarrer cette Summer League 2021. Je sais qu’il y aura beaucoup de fans des Lakers là-bas, et qu’on aura un soutien énorme de nos fans. La Summer League, c’est le premier pas en NBA. Je veux entrer du bon pied dans la ligue et essayer de gagner le tournoi avec mes coéquipiers pour bien démarrer mon aventure avec les Lakers. Je veux montrer dès le premier jour que je suis un compétiteur, et qu’il n’y a pas de match facile. On va aller à Las Vegas pour montrer de belles choses.

Propos recueillis par téléphone

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Cette année, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.