Les Pacers conservent Edmond Sumner

Ce n’était pas un choix très compliqué mais Kevin Pritchard, le président des Pacers, a confirmé que le club avait activé la « team option » d’Edmond Sumner, qui sera donc toujours à Indianapolis la saison prochaine.

Le choix était facile car le meneur/arrière de 25 ans ne touchera que 2.3 millions de dollars et qu’il a été très utile au club, au cours d’une campagne encore marquée par les blessures.

Avec 7.5 points de moyenne à quasiment 40% derrière la ligne à 3-points, et 24 titularisations en 53 matchs, il est devenu de plus en plus important dans la rotation. Egalement interrogé sur Kelan Martin, dont le contrat pour la prochaine saison sera garanti à partir du 7 août, Kevin Pritchard a expliqué que le sujet n’avait pas été tranché.