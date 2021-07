Utah : un nouveau contrat de 75 millions de dollars sur trois ans pour Mike Conley ?

Après une première saison très compliquée, Mike Conley a affiché sa valeur lors de sa deuxième campagne à Salt Lake City. Malheureusement pour lui, ses ischio-jambiers ont gâché ses playoffs… et ceux d’Utah.

On sait depuis quelque temps que le prolonger est la priorité du Jazz, et selon Marc Stein, le club est ainsi prêt à lui offrir un nouveau contrat de trois ans, pour 75 millions de dollars au total !

C’est une petite baisse de salaire mais c’est tout de même un joli chèque pour un joueur qui fêtera ses 34 ans en octobre, et qui a été ralenti par pas mal de problèmes physiques ces dernières saisons.

Ce contrat de Mike Conley à 25 millions de dollars par an va en tout cas se faire sentir dans les caisses du club, en plus des 35 millions de Rudy Gobert et des 28 millions de Donovan Mitchell, et c’est sans doute pour s’y préparer que Salt Lake City a envoyé Derrick Favors à Oklahoma City.