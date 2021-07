Les Lakers, les Clippers et les Celtics se renseignent sur Ricky Rubio

MVP de la Coupe du monde 2019, Ricky Rubio confirme à Tokyo qu’il n’est jamais aussi fort qu’à la tête de l’Espagne, dans le basket FIBA, et ses performances ne laissent pas insensibles des grosses franchises. Ainsi SKOR North, un média de Minneapolis, rapporte que les Lakers, les Celtics et les Clippers ont passé un coup de fil pour savoir si les Wolves étaient vendeurs.

On ne connaît pas la réponse, mais l’Espagnol est tout sauf intouchable à Minnesota, d’autant que la franchise devrait le faire jouer comme 6e homme la saison prochaine, comme doublure de D’Angelo Russell. Un statut qui n’intéresse pas Ricky Rubio, et peut-être qu’il aura son bon de sortie pour cet été.

Transféré il y a un an par les Suns pour faire de la place à Chris Paul, Rubio ne demande qu’à rejoindre une équipe de haut de tableau, et il serait parfait comme meneur-gestionnaire aux Lakers, aux Celtics et même aux Clippers. À Los Angeles, LeBron James a besoin de quelqu’un pour le soulager dans la création, comme pouvait le faire Rajon Rondo l’année du titre. À Boston, Kemba Walker n’est plus là, et il y a une place de meneur titulaire à prendre.

Enfin aux Clippers, Reggie Jackson et Pat Beverley ne sont pas des gestionnaires, capables d’organiser le jeu, et un Ricky Rubio serait aussi une bonne pioche.