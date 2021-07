Luis Scola s’excuse auprès d’une journaliste pour son ton après la défaite contre la Slovénie

Devoir réagir à chaud, après une rencontre, devant la presse est un passage obligé pour les sportifs et forcément, après une défaite, ce n’est jamais agréable de s’épancher devant les journalistes.

En bon vétéran et leader de son équipe nationale, Luis Scola s’était plié à l’exercice après la lourde défaite contre la Slovénie (118-100) et face au show de Luka Doncic, auteur de 48 points. Ses réponses ont été lapidaires et surtout, quand la journaliste Sofia Martinez lui a demandé s’il profitait au moins un peu de ses cinquièmes Jeux olympiques, le joueur a légèrement perdu patience.

« Il ne me semble pas que ce soit le moment pour cette question. Peut-être un jour, entre les matches, vous pourrez me demander ça, mais là, pour l’instant, je ne pense pas à ça. »

Même si Luis Scola est resté professionnel dans son attitude, notre confrère a bien senti qu’il était sec face à ses questions. Elle s’est amusée de cette séquence, en la diffusant sur sa page Instagram, avec le message suivante : « La dure défaite de l’Argentine en basket et la mienne avec Luis Scola. »

Le quatrième meilleur marqueur de l’histoire des Jeux olympiques a alors pris son téléphone pour contacter sur Instagram, en message privé, la journaliste et lui présenter ses excuses pour cette séquence.

« Bonjour Sofia », écrit le champion olympique 2004. « Désolé si ma frustration semblait être dirigée contre vous. Vos questions étaient les mêmes que celles que j’aurais posées. La frustration venait de moi et de l’équipe. Si vous vous êtes sentie mal, j’en suis désolé. Nous avons tout fait de travers hier, y compris les réponses en zone mixte. Je sais que ce n’est pas nécessaire, mais je n’ai pas aimé ma façon d’agir et je voulais vous le dire. »

Dans ses messages, Luis Scola espérait aussi corriger le tir après le prochain match. Mais le sourire n’aura toujours pas été au rendez-vous puisque l’Argentine s’est inclinée face à l’Espagne (81-71) ce jeudi après-midi.

Des déceptions qui n’enlèvent pas à la légende argentine sa classe, sur et hors des parquets.