« Untold : Malice At The Palace ! », le documentaire choc de Netflix

Après The Last Dance, Netflix régale avec la diffusion d’un documentaire sur la plus célèbre des bagarres de la NBA, « Malice At The Palace« . Une baston générale qui mêle joueurs et spectateurs, et qui restera de l’aveu de David Stern, comme l’un des pires moments de l’histoire de la NBA.

Pendant 80 minutes, Metta Sandiford-Artest, Jermaine O’Neal et d’autres protagonistes reviennent sur cette bagarre entre les Pistons et les Pacers. « Je veux que cette histoire sorte. Image par image » explique Artest dans le trailer, alors qu’on ne voit aucun joueur de Detroit s’exprimer.

Cet documentaire est l’un des cinq épisodes d’une série intitulée « Untold », consacrée à des moments charnières dans la carrière d’un sportif. Les autres épisodes concernent ainsi Caitlyn Jenner, ancien champion olympique, devenue femme il y a quelques années, le parcours du boxeur Christy Martin, les problèmes mentaux du tennisman Mardy Fish et enfin l’histoire de hockeyeurs surnommés les Trashers.

« Untold : Malice At The Palace ! » est diffusé sur Netflix à partir du 10 août.