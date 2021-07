Le Nigeria puni par Patty Mills et l’Australie

Dans ce groupe B très dense, toutes les rencontres vaudront cher. Les Nigérians du Heat donnent le ton d’entrée de jeu mais c’est l’Australie qui met rapidement la main sur le match. Patty Mills est déjà chaud et les problèmes d’organisation de jeu se font sentir pour les hommes de Mike Brown. Les pertes de balle s’accumulent, et l’entrée en jeu des remplaçants océaniens, avec Dante Exum, Matisse Thybulle et Nic Kay, affiche la profondeur des Boomers.

Mais le Nigeria ne lâche rien. La défense est ultra physique et comme les 3-points rentrent de l’autre côté, les D’Tigers recollent et finissent même le premier quart-temps à égalité (23-23).

Le Nigeria passe même devant, grâce à l’adresse d’Obi Emegano, mais Patty Mills est toujours là pour redonner un peu d’air à ses coéquipiers, bien gênés par l’impact physique des Nigérians, à l’image d’un Joe Ingles frustré. Les hommes de Mike Brown ont beau avoir déjà perdu 13 ballons à la pause, ils ne sont qu’à trois points (43-40).

Une Australie bien en place

Mais Matthew Dellavedova et Patty Mills reviennent des vestiaires en artillant de loin, et si Precious Achiuwa se bat face à Aron Baynes sous le cercle, les Boomers prennent le large, derrière notamment l’activité de Dante Exum, qui nous offre une belle frayeur lorsqu’Obi Emegano lui marche sur la cheville…

Plus de peur que de mal pour le meneur, alors que le Nigeria manque clairement d’un chef d’orchestre pour organiser le jeu face à la pression défensive de l’Australie, qui coupe toutes les lignes de passe et ferme la raquette.

L’écart (58-52) n’est toujours pas insurmontable après trois quart-temps, mais le Nigeria se sent bien dominé, à l’image de Chimezie Metu qui fait une faute antisportive bien inutile sur Matthew Dellavedova, agrémentée d’une technique qui l’envoie à la douche avant tout le monde. Patty Mills bat le fer tant qu’il est chaud et l’écart grimpe inexorablement jusqu’à la fin du match (84-65), l’Australie ayant tout de même eu du mal face à la dimension physique du Nigeria. Mais son organisation générale, et notamment en attaque, était bien meilleure.