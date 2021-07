Giannis Antetokounmpo a relevé les défis lancés par Kobe Bryant

Sa carrière terminée, Kobe Bryant était un peu devenu le grand frère de toute une génération, et il passait son temps à fixer des défis aux jeunes vedettes. C’était lié à une campagne Nike, et Giannis Antetokounmpo avait fait partie de ceux qui l’avaient interrogé.

En 2017, l’ailier-fort des Bucks prend son clavier, et demande : « J’attends mon défi, Kobe« . Et le « Black Mamba » de lui répondre : « MVP ».

« Au départ, tout a quasiment commencé comme une blague » se souvient Giannis Antetokounmpo. « Je crois que c’était une publicité Nike, et il envoyait des défis aux joueurs. Je m’étais dit : « OK, je tente ma chance ! ». Au départ, c’était une blague, et je ne pensais même pas qu’il allait me répondre… Mais quand il l’a fait, il m’a fait y croire. Je me suis dit : « Kobe pense que je peux le faire ? Je peux jouer à un niveau élevé, être le leader de mon équipe et être MVP ? » Il fallait que je le fasse. Pas forcément pour ne pas le décevoir, mais il fallait que je me donne à fond parce que des gens pensaient que j’en étais capable. »

Et quand le Grec devient MVP moins de deux ans plus tard, Kobe Bryant le félicite, et lui donne son prochain défi : « Un titre ».

Deux ans plus tard, Kobe Bryant n’est plus là, mais Giannis Antetokounmpo a atteint sa deuxième mission.

« J’aime faire plaisir aux gens. Je n’aime pas les décevoir » poursuit-il. « C’est l’une des raisons pour laquelle j’ai signé avec la ville de Milwaukee : je n’aime pas décevoir les gens, et j’avais le sentiment de n’avoir pas tout donné pour eux. Etre capable d’accomplir tout ça, dans ce laps de temps, c’est dingue. C’est surréaliste. »