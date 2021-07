Point Lane, le nouveau modèle de Jordan Brand

2700 Point Lane. C’est à cette adresse que vivait Michael Jordan à Chicago, et selon KicksOnFire, Jordan Brand a décidé d’immortaliser ce lieu avec la prochaine sortie de la Jordan Point Lane. Pour la conception, la marque s’est inspirée de trois modèles, les Air Jordan 3, 6 et 11.

On retrouve ainsi la languette et les flancs en nylon de la Air Jordan 11. L’Air Jordan 3 est représentée par la languette du talon et les inscriptions sur le talon. Enfin, l’ajout du nubuck et le design de la semelle intermédiaire sont empruntés à la Air Jordan 6.

La semelle extérieure est translucide et la bulle d’air est bien visible à l’arrière. Pour l’instant, ni le prix, ni la date de commercialisation n’ont été annoncés, mais on sait qu’elle sera déclinée dans plusieurs coloris.

