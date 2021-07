Rudy Gobert : « Chaque match, chaque entraînement, chaque jour est important »

Défaits trois fois en trois matchs, les Bleus n’arrivent pas aux Jeux Olympiques de Tokyo sur la meilleure des dynamiques. Ils sont au contraire sur la même lancée que lors de la dernière Olympiade, celle de Rio en 2016…

Mais, encore dans le décalage horaire (qui « fait mal à la tête » comme l’a dit Evan Fournier) face au Japon, Rudy Gobert et l’Equipe de France ne cèdent aucunement à la panique. Tranquillement installés au pied du Mont Fuji, « Gobzilla » et les siens continuent de fourbir leurs armes.

« Notre niveau de concentration est très élevée en ce moment »

« Je vois cette défaite comme quelque chose de positif. C’est comme si on avait besoin de ça pour se rendre compte qu’il faut vraiment qu’on utilise les jours à venir pour monter en puissance et se mettre au niveau, pour réaliser nos systèmes et bien prendre nos marques. Pour Nicolas et moi, qui venons d’arriver, la préparation a été très courte. On a d’autres joueurs qui font leur première campagne. On a un groupe qui a de l’expérience ensemble mais qui reste assez jeune. Chaque match, chaque entraînement, chaque jour est important. Notre niveau de concentration est très élevée en ce moment. On doit élever notre niveau de jeu, individuellement et collectivement, pour aller réaliser nos objectifs. »

La préparation des Bleus a été courte et mouvementée jusqu’ici, mais elle le sera encore jusqu’au bout de la compétition. Pour Rudy Gobert et les autres joueurs NBA, ce n’est que la suite de leur saison en « bulle ».

« On rejoint le village dans quelques jours. C’est un peu similaire à ce qu’on a vécu dans la « bulle » NBA, ou même encore cette saison. Il y a eu des cas par-ci, par-là mais à partir du moment où les protocoles sont respectés, que tout le monde fait le nécessaire, ça devrait bien se passer. »

N’empêche, le temps commence sérieusement à presser pour l’Equipe de France qui ne dispose plus que d’une semaine avant d’ouvrir ses JO par une confrontation massive face aux Etats-Unis, qui se sont rassurés sur leurs derniers matchs de préparation à Las Vegas, en battant notamment l’Espagne (qui a battu deux fois la France).

« À partir de maintenant, on sait que chaque entraînement, chaque session vidéo, chaque réunion a un but particulier »

Privés de leur match amical face à l’Italie, les Bleus ont déjà prévu d’organiser un nouveau « scrimmage », c’est-à-dire un match grandeur nature durant leur ultime semaine de travail. Pour trouver du rythme et de l’intensité…

« Chaque entraînement va être très important, ce scrimmage va être notre dernier semblant de match avant le début de la compétition contre les Américains. On va l’aborder avec beaucoup de concentration. À partir de maintenant, on sait que chaque entraînement, chaque session vidéo, chaque réunion a un but particulier. Chaque jour compte. »

Dimanche prochain à 14h (heure française), Rudy Gobert et ses coéquipiers retrouveront effectivement les Américains dans une compétition internationale. Après leur victoire lors de la dernière Coupe du Monde, et après les déclarations de Gregg Popovich, on peut s’attendre à une Team USA très motivée et concentrée…

« C’est une équipe très talentueuse, à tous les postes. Ils ont des joueurs d’exception, ils ont un coach d’exception. On sait qu’ils sont les grands favoris de cette compétition. Les jouer en premier pour nous, c’est une belle opportunité pour lancer notre compétition et progresser. Notre préparation a été courte et chaque match à venir va vraiment être utile pour élever notre niveau de jeu. »