Omri Casspi prend sa retraite

C’est via un communiqué de presse que Omri Casspi (33 ans) a confirmé qu’il prenait sa retraite après une carrière professionnelle de plus de quinze ans. L’ailier avait en effet débuté au Maccabi Tel Aviv lors de la saison 2005/2006, à l’âge de 17 ans.

Puis, en 2009, c’est le grand saut : il est drafté par les Kings au premier tour, en 23e position, et devient ainsi le premier joueur israélien de l’histoire à évoluer en NBA. Il ne manque pas ses débuts avec une saison rookie à 10.3 points et 4.5 rebonds de moyenne.

« Le basket m’a beaucoup apporté au fil des ans, et j’ai atteint des sommets insoupçonnés dans le basket européen et mondial. Je ne croyais pas que je réaliserais ces rêves », écrit-il dans ce communiqué.

Pas de playoffs, mais une bague de champion NBA en 2018

L’ailier (2m06, 102 kg) va rapidement quitter Sacramento après deux saisons, pour deux années moyennes à Cleveland et une à Houston. En 2014, il retrouve les Kings et, la saison suivante, signe son meilleur exercice avec 11.8 points (41 % de réussite à 3-pts) et 5.9 rebonds de moyenne. C’est l’apogée de sa carrière.

Car ensuite, il est transféré (il faisait partie de l’échange autour de DeMarcus Cousins vers les Pelicans), et enchaîne les équipes et les saisons sans réelle saveur.

On le voit à Minnesota puis à Golden State, qui lui enverra une bague de champion NBA en 2018, ou encore du côté Memphis, il joue certes sa quinzaine de minutes mais n’a plus l’efficacité de ses années en Californie.

En 2019, Omri Casspi décide donc de revenir à la maison, chez lui, au Maccabi Tel Aviv, là où tout avait commencé. Il disait alors adieu à la NBA après 588 matches de saison régulière (7.9 points et 4 rebonds de moyenne) mais aucun de playoffs au compteur. « Retourner au Maccabi est le moment qui a permis de boucler la boucle, là où j’ai grandi et où j’ai fait mes études. Ce fut une période difficile, mais je resterai toujours un fan et un amoureux du Maccabi. »