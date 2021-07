Covid-19 : Jusuf Nurkic essaie d’acheter des vaccins pour la Bosnie-Herzégovine

Il y a un an, en pleine reprise de la saison dans la « bulle », Jusuf Nurkic a perdu sa grand-mère. Son aïeule était décédée quelques heures avant une rencontre décisive, le « play-in » contre les Grizzlies, et le joueur avait été immense malgré le chagrin avec 22 points, 21 rebonds, 6 passes et 2 contres.

« Après 17 jours, elle avait survécu au Covid-19 », se souvient l’intérieur des Blazers pour ESPN. « Puis, le 19e jour, elle a fait une crise cardiaque. C’était dingue et à ce moment-là, j’aurais aimé prendre l’avion et me rendre aux funérailles. Si je pouvais revivre ça, je le ferais. C’est difficile quand on est très loin. »

Jusuf Nurkic a également perdu d’autres membres de sa famille durant cette pandémie. Il a donc décidé d’agir pour aider la Bosnie-Herzégovine, qui compte presque 10 000 morts jusqu’à maintenant pour un pays de seulement 3.3 millions d’habitants, en essayant de se procurer des vaccins.

« Il y a le vaccin et les gens n’en veulent pas. J’ai l’impression que l’humanité a en quelque sorte échoué »

« Ils ont des dons, mais pas assez de vaccins pour tout le monde », déplore l’intérieur bosnien. « J’essaie d’en acheter pour tout le pays. J’ai trouvé l’argent, j’ai la logistique et tout, mais je ne peux pas. Même si on trouve les doses, les lois américaines disent que tant que les Américains ne sont pas vaccinés, le pays ne peut pas vendre ses vaccins. Je ne sais pas quoi faire de plus. J’ai vraiment tout tenté. »

Cette impasse frustre énormément le joueur, qui doit ainsi attendre que la population américaine soit vaccinée pour agir mais qui constate, dans le même temps, que beaucoup refusent le vaccin.

« Il y a plein de pays qui souffrent et aux États-Unis, le leader dans ce domaine, il y a le vaccin et les gens n’en veulent pas. J’ai l’impression que l’humanité a en quelque sorte échoué » déplore-t-il ainsi.