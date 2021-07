Les Nets veulent compléter leur staff pour éviter les blessures

C’est peu dire que les blessures ont plombé les Nets cette saison. James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant ont chacun connu des soucis physiques, passé beaucoup de temps à l’infirmerie et Steve Nash n’a jamais pu les aligner ensemble sur le long terme, en saison régulière (202 minutes seulement) comme en playoffs.

La franchise de Brooklyn ne veut pas revivre pareil scénario la saison prochaine. C’est pourquoi, comme les Warriors, les Raptors ou encore les Lakers, elle cherche un préparateur physique de luxe, un « Head of Performance Therapy » plus précisément, nous apprend le New York Post.

Son travail sera de gérer au quotidien les performances physiques, la récupération, les traitements et surtout de prévenir les blessures, afin de vider le plus possible l’infirmerie et de moins y voir les membres du « Big Three ».