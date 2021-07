Un duel d’assistants pour remplacer Scott Brooks aux Wizards

Ils ne sont plus que deux en lice pour le poste d’entraîneur des Wizards, et ainsi prendre la suite de Scott Brooks. Selon ESPN, il s’agit de Wes Unseld Jr et de Darvin Ham. Ils auraient une longueur d’avance sur Charles Lee.

Le premier n’est autre que le fils du regretté Wes Unseld, véritable légende de la franchise de Washington, et ce serait évidemment un signe très fort s’il venait à être choisi. Il y a d’ailleurs débuté sa carrière d’assistant de 2005 à 2011, et depuis 2015, il officie aux Nuggets où il est chargé du secteur défensif pour Mike Malone. Souvent courtisé, il était cette saison sur les tablettes du Magic.

Comme Unseld Jr, Ham a passé de très nombreux entretiens depuis deux ans, et il pourrait donc enfin décrocher son premier poste de « head coach ». Assistant depuis 2011, il est fidèle à Mike Budenholzer depuis plusieurs saisons. A ses côtés à Milwaukee, Charles Lee ne serait donc plus en lice pour le poste, même s’il a fait partie de la « short list. »