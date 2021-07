Défait en 1972, Doug Collins a partagé son vécu olympique avec Team USA

Alors que les Etats-Unis vont essayer de décrocher une quatrième médaille d’or olympique de suite, le pays de l’Oncle Sam avait déjà connu une telle série. Entre l’introduction de la discipline aux Jeux olympiques en 1936 et 1968, les basketteurs américains avaient en effet tout raflé, avec sept titres consécutifs. Suite à cette domination, ils s’étaient présentés en tant qu’ultra-favoris lors des JO de 1972 à Munich.

Team USA avait même tenu son rang lors de la finale face à l’URSS en s’imposant sur la plus petite des marges (50-49) grâce à deux lancers francs décisifs de Doug Collins et une dernière possession ratée de leurs adversaires.

Profiter de l’événement

Sauf qu’après de multiples protestations du camp soviétique (sur le fait que les Etats-Unis avaient demandé un temps-mort entre les deux lancers), la formation de l’URSS avait réussi à créer l’exploit.

Sur le terrain ce jour-là, Doug Collins et ses coéquipiers n’étaient pas allés chercher la médaille d’argent et étaient sortis marqués par cette finale.

C’est pourquoi Gregg Popovich tenait à ce que le vice-champion olympique partage son expérience. « Doug a fait un incroyable discours » affirme le coach des Spurs. « Je voulais qu’ils sachent ce que les JO signifiaient pour lui. Encore aujourd’hui, cet épisode de 1972 le blesse. C’est pourquoi je voulais que les joueurs sachent à quel point ces JO sont importants et à quel point ils peuvent en garder un souvenir merveilleux si on va au bout de ce voyage. »

L’exemple Kevin Durant

Avant de s’envoler pour Tokyo où les attend une ambiance très particulière avec des matchs à huis clos, les hommes de Gregg Popovich ont pu recevoir de précieux conseils de la part de l’ancien entraineur des Bulls. « Il (Collins) a félicité l’ensemble des joueurs pour le sacrifice qu’ils ont fait et il voulait leur dire qu’il était important de devenir une sorte de famille. Le but est qu’ils s’aiment et qu’ils se responsabilisent entre eux » développe Gregg Popovich.

Etant donné que certains sportifs préfèrent passer leur tour sur ces olympiades, Doug Collins en a profité pour les féliciter de leur dévouement en prenant exemple notamment sur Kevin Durant.

« Il était particulièrement enthousiaste au sujet de Kevin Durant en raison de son amour pour le jeu, de son parcours et des sacrifices qu’il a faits. Il a beaucoup été blessé ces dernières années, traversé des moments difficiles mais il est toujours là. Doug s’est vraiment assuré que cela soit apprécié par tout le monde. »