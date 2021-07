Jeux olympiques : la liste officielle des douze Bleus pour Tokyo

La Fédération avait annoncé qu’elle révélerait la nouvelle liste des douze joueurs qualifiés par les instances de la FIBA dans la journée. Cette dernière est bel et bien tombée à 14h, et la présence de Petr Cornelie en lieu et place d’Amath M’Baye, forfait, est donc confirmée.

Le jeune intérieur de l’Elan Béarnais est officiellement la surprise du chef de cette aventure olympique à venir. Intérieur de grande taille avec ses 2m11, mais également très mobile et athlétique, Petr Cornelie aura un rôle moindre mais en tant que rookie sur la scène internationale (senior), il s’en accommode volontiers.

Médaillée de bronze à la dernière Coupe du Monde, l’Equipe de France reprend la même ossature avec ses cinq joueurs NBA, dont le « Big Three » Batum – Gobert – Fournier, mais aussi le futur « Big Three » du Real Madrid avec Heurtel – Poirier – Yabusele.

La liste des douze

Meneurs : Thomas Heurtel, Andrew Albicy, Frank Ntilikina

Arrières : Nando de Colo, Evan Fournier

Ailiers : Nicolas Batum, Timothé Luwawu-Cabarrot

Ailiers forts : Guerschon Yabusele, Petr Cornelie

Pivots : Rudy Gobert, Vincent Poirier, Moustapha Fall