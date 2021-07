Luka Doncic : « On écrit l’histoire de notre pays »

Alors qu’il avait déclaré préférer gagner un titre olympique plutôt qu’un titre NBA, Luka Doncic aura l’occasion de transformer son rêve en réalité puisque son énorme triple-double (31 points, 11 rebonds et 13 passes) va permettre au basket slovène de vivre ses premières heures olympiques.

Elu MVP du tournoi qualificatif à Kaunas, Luka Doncic préfère s’étendre sur l’exploit collectif réalisé face aux Lituaniens. « Je me fiche de mon titre de MVP. » assène t-il dans des propos relayés par ESPN. « On a gagné ici (en Lituanie). La Slovénie va participer pour la première fois de son histoire aux Jeux Olympiques. C’est incroyable. »

À tout juste 22 ans, le Maverick a supporté la pression afin de répondre aux attentes de son pays. Virevoltant en NBA, le meneur All-Star est tranquillement monté en puissance sur ce TQO pour sortir sa plus belle partition contre les coéquipiers de Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas.

Dans le groupe de l’Espagne et l’Argentine

Comme à son habitude, Doncic a régné grâce à sa lecture sur pick-and-roll. Alternant à merveille les prouesses individuelles et les passes bien senties, il s’est révélé comme un problème insoluble pour la défense lituanienne. Lorsqu’il est entouré de shooteurs, le natif de Ljubljana parait inarrêtable. Que ce soit sur du fadeaway, sur une jambe, avec ou sans la planche… le Slovène a étalé toute sa palette offensive en 1 contre 1 et s’il voit que les défenses se resserrent contre lui, il a toujours cette faculté à trouver le joueur ouvert à l’opposé.

Championne d’Europe en titre, la Slovénie a validé son billet pour Tokyo mais elle rentre dans un groupe relevé avec certes le Japon, pays hôte, mais aussi et surtout les deux finalistes du dernier championnat du monde : l’Argentine et l’Espagne. Une de ces trois grosses équipes pourrait ne pas rallier les quarts-de-finale à moins qu’une de ces nations fasse partie des meilleures troisièmes.

C’est un sacré défi qui attend les Slovènes dans quelques semaines mais avec Luka Doncic à son bord, rien ne semble impossible. « Je pense que chaque enfant rêve de ce moment là. J’en ai rêvé également. On l’a fait, on a tout donné et je pense qu’on mérite d’y être. On écrit l’histoire de notre pays. »