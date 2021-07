Télévision : Marv Albert a tiré sa révérence

Sans doute que Marv Albert espérait une victoire des Hawks dans ce Game 6 de la finale de conférence Est. Pas parce qu’il est supporter d’Atlanta, mais parce qu’un Game 7 lui aurait offert un match de plus avant la retraite.

Cette sixième manche entre les Hawks et les Bucks, en compagnie de Reggie Miller, est donc le dernier match de son immense carrière de commentateur, longue de plus de cinq décennies !

« Avec ce match qui s’achève, je me dis qu’on y est : c’est mon dernier commentaire », a déclaré Marv Albert, 80 ans, à son micro sur TNT. « Ce qui me vient à l’esprit, c’est d’avoir été si chanceux de faire ça pendant 55 ans. J’ai fait ce que j’aime et j’étais au premier rang de certains grands moments de l’histoire du sport. J’aimerais tout recommencer, encore et encore. Ce fut un tel bonheur. Donc, pour la dernière fois, merci de nous avoir suivi. C’était Marv Albert, merci et bonsoir. »

Il a même reçu une ovation de certains spectateurs des Hawks.

Est-ce vraiment la fin ou est-ce possible d’imaginer le commentateur revenir à la rentrer, pour une nouvelle saison ?

« Je ne pense pas avoir de soucis pour remplir mon emploi du temps, même si en octobre – novembre, ça va sûrement me manquer de commenter les matches. Je pense que je vais continuer, mais avec ma femme, devant la télévision », s’amuse-t-il ainsi lors d’un entretien avec l’AP. « Je ne peux pas faire plus que ça. Je suis prêt à arrêter. La pandémie a été en quelque sorte une répétition pour ma retraite. »