Quand Barack Obama organisait un All-Star Game à la Maison-Blanche pour son anniversaire

Barack Obama n’a jamais manqué une occasion de mettre en avant sa passion pour le basket. Durant son mandat, il jouait encore régulièrement, avec ses assistants, des amis, des invités, et donc parfois même des joueurs NBA.

Invité du podcast « Armchair Expert », Barack Obama est revenu sur un épisode croustillant de sa présidence, datant de l’été 2010, à l’époque où les « Three Amigos » s’apprêtaient à faire briller Miami. Pour son anniversaire, l’ancien président américain s’est carrément organisé son propre tournoi « All-Star » !

« L’un des avantages d’être président, c’est que vous pouvez inviter des gens à la Maison-Blanche et ils viennent. Donc pour mon 49e anniversaire, on a organisé un All-Star Game un peu juste pour nous », a-t-il déclaré. « LeBron est venu. Dwyane Wade. Derrick Rose aussi est venu de Chicago… Il y avait tous ces incroyables joueurs NBA, et chaque équipe avec deux joueurs NBA et trois amateurs. Tous mes amis de l’époque du lycée sont venus et on a pu faire un tournoi. Il y avait même les blessés des Warriors (Stephen Curry et Klay Thompson) qui ont signé des autographes, et ont donné des chaussures ensuite ».

Malheureusement, il n’existe aucune séquence vidéo de ces rencontres. Seulement la description de la sensation vécue par Barack Obama lorsqu’il s’est retrouvé sur le parquet face à LeBron James.

« Avoir soudainement LeBron en défense sur toi, cette montagne humaine, tu te rends compte que tu ne t’es jamais senti aussi petit, et faible. Quand il se met à défendre sur toi, tu passes juste le ballon, ou même tu lui donnes directement. « Tiens, je ne fais pas le poids ». C’était clair qu’ils jouaient à 50% de leurs capacités, pas plus ».