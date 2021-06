Jason Terry va-t-il lui aussi rejoindre le staff de Jason Kidd ?

Avec désormais Jason Kidd sur le banc, JJ Barea en tant qu’assistant et un retour de Dirk Nowitzki dans les bureaux, les Mavs ont replongé dix ans en arrière, au moment du titre de 2011, pour préparer l’avenir.

Et ça pourrait continuer puisque d’après le site Dallas Basketball, Jason Kidd aurait également approché Jason Terry, assistant en NCAA (Arizona) depuis l’an dernier, pour faire partie de son staff.

Les deux hommes se connaissent très bien car, outre leur aventure commune et réussie à Dallas, le premier a coaché le second à Brooklyn puis Milwaukee. De plus, l’ancien shooteur a récemment déclaré, pour le Dallas Morning News, être « à 100 % » prêt à coacher pour les Mavs.

Si cela se confirme, on se dirige donc vers un staff très 2010/11 pour les Mavericks même si nos confères d’OCR n’excluent pas de voir l’ancien assistant de Los Angeles venir piocher dans le staff des Lakers. Frank Vogel n’a plus qu’une année de contrat et n’a pas prolongé encore. Le champion 2011 pourrait ainsi profiter de cette instabilité pour arracher certains de ses anciens collègues de Los Angeles afin de les installer sur son banc dans le Texas.