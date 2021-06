Dewayne Dedmon aimerait rester à Miami

Avec 16 rencontres de saison régulière et quatre petits matchs de playoffs, l’aventure de Dewayne Dedmon à Miami a tourné court. En un peu plus d’un mois, l’intérieur a tout de même pu montrer sa valeur en tant que back-up de Bam Adebayo, alignant notamment 7.1 points à 70.8% au tir et 5.4 rebonds sur ses 16 matchs de saison régulière.

De quoi lui donner envie de poursuivre l’aventure alors qu’il sera free agent non protégé cet été.

« J’espère vraiment être de retour l’année prochaine. Mais ça dépend des gens d’en haut. Nous verrons bien ce qui se passera », avait-il déclaré lors de sa dernière intervention de la saison devant les médias.

Deux dernières saisons très compliquées

Il faut dire que Dewayne Dedmon reste sur deux saisons compliquées. Free agent en 2019 après avoir aligné deux exercices solides à Atlanta, il avait opté pour Sacramento, où il n’avait pas réussi à s’intégrer, pour finalement revenir aux Hawks en février 2020 et être transféré aux Pistons dans la foulée, où il a été coupé.

L’offre du Heat est donc arrivée comme une chance pour lui. Et avec la perspective de passer un été entier à se préparer à la dure comme c’est le cas à Miami, Dewayne Dedmon se voit rendre encore plus de services la saison prochaine s’il venait à rester.

« J’ai vraiment l’impression que ça m’aiderait beaucoup. Il y a encore des systèmes que je ne connais pas vraiment, par exemple. Donc juste être capable d’avoir un été complet à travailler avec l’équipe ou une pré-saison à travailler avec l’équipe, ça ferait l’affaire », a-t-il ajouté. « Quand je suis arrivé ici, je savais qu’ils jouaient dur et que tout le monde travaillait dur. Donc ça a été assez facile de m’adapter à ça parce que c’est comme ça que je joue. J’y vais à fond ».

Reste à savoir si Miami dépassera le « salary cap » pour lui offrir plus qu’un salaire minimum ou l’intégralité de sa « mid-level exception » à 4.9 millions de dollars. La franchise floridienne semble en tout cas avoir la main sur ce dossier, le joueur ayant en plus fait part de son envie de rester.

Un poste 4/5 envisageable ?

Si tel était le cas, Erik Spoelstra pourrait songer à faire évoluer Dewayne Dedmon et Bam Adebayo ensemble par séquences, comme il l’a fait lors du Game 2 du premier tour des playoffs face à Milwaukee, Dedmon opérant alors en « stretch four » à l’image d’un Kelly Olynyk par le passé.

« J’ai vraiment l’impression que nous pouvons jouer ensemble, mais ça demande de la cohésion et du temps. J’ai l’impression qu’une fois que nous aurons construit ça et que nous aurons compris où nous devons nous placer lorsque nous sommes ensemble sur le terrain, c’est quelque chose que nous pourrons certainement envisager à l’avenir ».

Dewayne Dedmon ne tourne « qu’à » 33.1% de réussite en carrière de loin mais avec une saison référence à 38.2% sur la saison 2018/19.

Le but de l’opération pourrait également servir à réintégrer Precious Achiuwa dans la rotation au poste 5, le rookie ayant disparu des radars au fil de la saison alors qu’il avait montré de bonnes choses en début d’exercice.

« J’aime le jeu de Precious. Il est agressif. Même dans les matchs qu’il a joués vers la fin de la saison cette année, il était agressif vers le cercle. Je sens qu’il a un bon potentiel dans cette ligue », a conclu Dewayne Dedmon, décidément prêt à tout pour repartir sous les couleurs floridiennes en 2021/22.